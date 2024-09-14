Kamala Harris'ten Filistin Desteğine İzin Yok! Salondan Çıkarıldılar

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mitinginde Gazze destekçisi protestocular salondan çıkarıldı. Harris, iki protestocuya "Söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" dedi.

Kamala Harris'ten Filistin Desteğine İzin Yok! Salondan Çıkarıldılar

Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimindeki rakibi Donald Trump ile olan canlı yayın düellosuyla gündemden düşmeyen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkan olduğu süreçte de, Gazze'ye ağır saldırılar düzenleyen İsrail'e olan desteğini sürdüreceğini vurguluyor. Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentindeki mitingde de, sloganlarla Filistin'e destek veren iki gösterici salondan atıldı.

'BİR SAVAŞ SUÇLUSUNU DESTEKLİYORSUN'

Fox News'un haberine göre, bir göstericinin Harris'in konuşmasını keserek, "Bir savaş suçlusunu destekliyorsun" sloganı atmasının ardından mitingin düzenlendiği alandan çıkarıldı. İkinci bir gösterici daha "Özgür Filistin" ve benzeri Filistin'e destek sloganları atması üzerine miting alanından uzaklaştırıldı.

Harris ise, "Söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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