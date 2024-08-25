Kamala Harris, Seçim Yarışına Rekorla Başladı

Demokrat Parti'den başkan adaylığı kesilyeşen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 1 ayda 540 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in seçim kampanyası ekibinin başkanı Jen O'Malley Dillon, Demokrat Partinin Chicago kentinde düzenlediği kongrenin ardından açıklama yaptı.

Dillon, Harris’in kampanya kapsamında 4 gün süren kongre boyunca topladığı bağış miktarının 82 milyon dolar artarak aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana ise toplam 540 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Kongre sırasında bağışçı sayısında da ciddi artış yaşandığını belirten Dillon, kongrenin başlamasından bu yana 200 bin yeni gönüllünün de kampanyaya kayıt yaptırdığını ifade etti.

Dillon, bağışların üçte birinin ilk kez bağışta bulunan kişilerden oluştuğunu, en çok bağış yapan meslek gruplarının başında ise öğretmenler ve hemşirelerin geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA