Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel oluyor

İngiltere’nin en popüler televizyon kanallarından biri olan Channel 4 tarafından Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava belgesel diziye dönüştürülecek.

Milyonlarca kişinin YouTube üzerinden izlediği “Yüksek profilli” iftira davası, üç bölümden oluşacak.

Belgesel dizinin yönetmenliğini ise BAFTA ödüllerine aday gösterilen Emma Cooper üstlenecek.

Dizide mahkeme salonundan görüntüler, röportajlar ve davanın ayrıntıları ile ilgili ek kayıtlar bulunacak. Ayrıca dizinin yapımcılığı ise Sheldon Lazarus tarafından yapılacak. Dizinin yayın tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı