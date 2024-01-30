Japonya’daki depremde ölü sayısı 238’e yükseldi

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 238’e, yaralı sayısı bin 179’a yükseldi. 19 kişinin hala kayıp olduğu belirtilirken, hasar gören bina sayısının da 44 bin 386’ya çıktığı açıklandı.

Japonya’daki depremde ölü sayısı 238’e yükseldi

Japonya’nın Ishikawa eyaletini 1 Ocak’ta vuran 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı.

Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 238’e yükseldi. Yaralı sayısının bin 179’a ulaştığı açıklanırken, hasar gören bina sayısının da 44 bin 386 olarak tespit edildiği bildirildi.

KISMİ ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

Ishikawa eyaletindeki yaklaşık 39 bin 900 hanede elektrik kesintilerinin sürdüğünü doğrulayan yetkililer, en az 41 bin 890 hanede ise su kesintilerinin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan, felaketten etkilenen 14 bin 228 depremzedenin kurulan 487 geçici barınakta kalmayı sürdürdüğü kaydedildi. Deprem bölgesindeki Komatsu Havaalanı’nın normal faaliyetlerine döndüğü bildirilirken, onarım çalışmalarının bittiği Noto Havaalanı’ndan Tokyo’ya yapılan seferlerin yeniden başladığı açıklandı.
JMA heyelan riski konusunda uyardı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise deprem bölgesinde gündüz sıcaklık değerlerinin artacağını açıklayarak, eriyen karların heyelan riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, bölge sakinlerini heyelan riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Japonya Deprem
Hastaneden ceset çalıp satan suç örgütü çökertildi Hastaneden ceset çalıp satan suç örgütü çökertildi
Kanada, Türkiye'ye ambargoyu kaldırdı Kanada, Türkiye'ye ambargoyu kaldırdı
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
Kral Charles taburcu edildi Kral Charles taburcu edildi
Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi
ABD: İran'la bir savaş peşinde değiliz, saldırıya karşılık vereceğiz ABD: İran'la bir savaş peşinde değiliz, saldırıya karşılık vereceğiz
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti! Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar 2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
Şimdiden cep yakıyor: İşte seçim sonrasına ertelenen zamlar Şimdiden cep yakıyor: İşte seçim sonrasına ertelenen zamlar