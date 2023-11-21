Japonya, Kuzey Kore'nin üçüncü kez yörüngeye casus uydu göndermeye çalışacağını bildirdi

Japonya sahil güvenliği, salı günü uyduyu taşıyan roketin Sarıdeniz ve Doğu Çin Denizi üzerinden geçeceği konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti.

Bunun Kuzey Kore'nin bu sene yörüngeye 3. casus uydu gönderme girişimi olacağı düşünülüyor.

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong-un'un Eylül ayında Rusya'ya gidip modern fırlatma tesislerini gezmesinden sonra ilk kez fırlatma girişiminde bulunacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'ın uydu inşa etmesine yardımcı olacağına söz vermişti.

Japonya Başbakanı Kişida, "herhangi bir beklenmeyen durum" için ülkenin hava savunma sistemlerinin hazır olduğunu belirtti.

"Amaç uydu fırlatmak olsa bile balistik füze teknolojisi kullanmak bir dizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir" diyen Kişida, "Bu aynı zamanda ulusal güvenliğimizi ciddi anlamda etkileyen bir konu" diye konuştu.

Başbakan, Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile işbirliği içinde Kuzey Kore'ye roketi atmamaları için "güçlü bir çağrı yapacağını" ifade etti.

Güney Kore yetkilileri de geçen günlerde Kuzey Kore'nin uydu gönderme hazırlığında olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore, bu sene uzaya iki kez casus uydu göndermeye çalıştı ama başarılı olamadı. Pyongyang daha önce ABD ve Güney Kore askerlerinin hareketlerini takip eden bir uydu filosu planladığını söylemişti.

Kaynak: AA