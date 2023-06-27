İtalya'da mafya grubu 'Ndrangheta'ya operasyon: 43 kişi gözaltına alındı, 16 şirkete el konuldu

İtalya'da organize suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

ANSA ajansından aktardığı habere göre, İtalyan jandarması (Carabinieri) tarafından, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesi merkezli suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere, "mafya tipi suç örgütüne üye olma", "yolsuzluk", "dolandırıcılık", "gasp", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "hukuka aykırı rekabet" ve "cinayet" gibi suçlamalar yöneltildi.

Gözaltına alınanlar arasında Kalabriya Bölgesel Yönetimi'nin eski başkanı 70 yaşındaki Mario Oliverio da bulunuyor. Olivero'nun suç ortaklığı yapmış olmasından şüpheleniliyor. Oliverio'nun dışında bölge yönetiminde daha önce görev yapmış başka isimler de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) da yaptığı açıklamada, İtalya'daki Crotone kenti merkezli operasyona hem kendilerinin hem de Almanya ve Avusturya emniyetinin de destek verdiği ifade edildi.

Söz konusu operasyonda değeri 5 milyon Euro'nun üzerinde olan 16 şirket, 25 gayrimenkul ve 15 araca el konulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ndrangheta, İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak biliniyor.