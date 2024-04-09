İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama: 3 ölü, 4 kayıp

İtalya’nın Bargi kentindeki Suviana Gölü üzerindeki hidroelektrik santralinde yerel saatle 15.00’da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santralde yangın çıkarken, patlamada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden ise haber alınamıyor. Santral tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.



Camugnano Belediye Başkanı Marco Masinara, santraldaki yangının yer seviyesinin altında çıktığını belirterek, "Tesisin tamamı göl seviyesinin altında, yaklaşık 30 metre derinlikte” dedi.

Kaynak: İHA