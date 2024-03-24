İsrail'in yardım bekleyenlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 560'a yükseldi

İsrail, bir taraftan bölgede saldırılara devam ederken diğer yandan da yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlığa sürükledi.

İsrail ordusunun yardım tırlarının girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki kıtlık her geçen gün daha da derinleşiyor.

19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye çok az sayıda insani yardım tırının girişine izin verilirken, İsrail ordusu da gıda ve insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün İsrail ordusunun Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtti. İsrail güçlerince açılan ateş sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıkladı. Barghouti, İsrail ordusunun insani yardıma ulaşmaya çalışan 1523 Gazzeliyi de yaraladığını belirtti.

YARDIM BEKLENENLER HEDEF ALINIYOR

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.