İsrail'in yardım bekleyenlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 560'a yükseldi

İsrail ordusunun kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi’nde gıda ve insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 560'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in yardım bekleyenlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 560'a yükseldi

İsrail, bir taraftan bölgede saldırılara devam ederken diğer yandan da yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlığa sürükledi.

İsrail ordusunun yardım tırlarının girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki kıtlık her geçen gün daha da derinleşiyor.

19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye çok az sayıda insani yardım tırının girişine izin verilirken, İsrail ordusu da gıda ve insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün İsrail ordusunun Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtti. İsrail güçlerince açılan ateş sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıkladı. Barghouti, İsrail ordusunun insani yardıma ulaşmaya çalışan 1523 Gazzeliyi de yaraladığını belirtti.

YARDIM BEKLENENLER HEDEF ALINIYOR

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin'e taziye mesajı Kim’den Putin'e taziye mesajı
Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike
Putin, Moskova'daki saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor: Kiev ve Lviv'e hava saldırısı Putin, Moskova'daki saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor: Kiev ve Lviv'e hava saldırısı
ÇOK OKUNANLAR
Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı
Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir, 'önümüzdeki dönem veda edebiliriz' Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir
Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe: İBB, usta edebiyatçının köşkünü de geri aldı Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe
Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek: Harry ve Meghan da mesaj yolladı Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek
'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama 'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama