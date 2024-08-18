İsrail'in Tel Aviv Kentinde Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi. İsrail polis sözcülüğü ptlamanın, düzenek yardımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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İsrail'in Tel Aviv Kentinde Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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