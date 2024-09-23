İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı Yükseldi

İsrail, Lübnan’da yoğun bombardımanını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100, yaralı sayısının ise 400’den fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada saldırıların “İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık” olduğu belirtilirken, İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığı ifade edildi.

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