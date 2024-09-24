İsrail'den Batı Şeria'da Baskın! Filistinliler Gözaltına Alındı

İsrail-Filistin gerginliği bitmiyor. İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah kentlerine ve birçok beldeye baskınlar düzenledi. Tubas kenti yakınlarındaki Tammun beldesinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri beldedeki çok sayıda eve baskın düzenlerken en az üç Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin kenti yakınlarındaki Yamun beldesinde de İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşanırken, bölgede patlama sesleri duyuldu. Cenin'deki Filistin Esirler Cemiyeti, Yamun beldesinde beş, Yabud beldesinde üç Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

İsrail askerleri Nablus ve Ramallah kentlerine düzenlediği baskınlarda da birçok evde arama yaptı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA