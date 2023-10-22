İsrail'deki Habertürk ekibine sivillerden müdahale: 'Gidin buradan'

Tel Aviv'de canlı yayın yapan Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun'a siviller tepki gösterdi. Gazeteciler kameralarını kapatmak zorunda kaldı.

İsrail'deki Habertürk ekibine sivillerden müdahale: 'Gidin buradan'

İsrail-Hamas çatışması 16. gününde devam ederken, Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun yaşanan son gelişmeleri aktardığı yayınına İsrailli siviller müdahale etti.

Tel Aviv'den yayın yapan Ersoy'un sözleri yoldan geçen bir kadın ve bir adam tarafından kesildi. Kameraya da müdahale eden İsrailliler , "Gidin buradan", "Evinize gidin" ifadelerini kullandı.

Ersoy daha sonra yayını kapattı.

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