İsrail yine mülteci kampını vurdu: 100'den fazla ölü var!

Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Son Güncelleme:
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 100'den fazla ölü var!

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
İsrail, Gazze’de 400’den fazla noktayı vurdu İsrail, Gazze’de 400’den fazla noktayı vurdu
ABD basınından Mossad iddiası: 3 ülkede operasyon, aralarında Türkiye de var ABD basınından Mossad iddiası: 3 ülkede operasyon, aralarında Türkiye de var
Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor
Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu! Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu!
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'