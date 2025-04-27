İsrail: Yemen'den Atılan Füzeyi Durdurduk
İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Yemen'den atılan füze nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'ndeki Arava bölgesi ile Kızıldeniz yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı.
Söz konusu füzenin hava savunma sistemlerince ülke topraklarına varmadan düşürüldüğü belirtildi.
Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzeyle vurulduğunu söylemişti.
İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Kaynak: AA