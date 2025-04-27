İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı! 1 Ölü

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyine İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı! 1 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun İHA'larla Nebatiye kentine bağlı Halta beldesini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişi öldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

Kaynak: AA

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