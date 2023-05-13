İsrail ve Filistin arasında ateşkes

Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail'le, saldırılara roketlerle karşılık veren Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı.

Anadolu Ajansı'nın Filistinli gruplara yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi.

Mısır'ın ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

Saldırıların sonlandırılması ve sivillerin hedef alınmamasının garanti altına alınmasını içeren ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Konuyla alakalı taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.

33 FİLİSTİNLİ VE 1 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını belirterek abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

Saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 kişi de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetti.