İsrail, Gazze'de kent merkezine girdi

İsrail Savunma Bakanı, İsrail Ordusu'nun Gazze şehir merkezine girdiğini açıkladı.

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İsrail, Gazze'de kent merkezine girdi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları bir ayı aşkın süredir devam ederken; yeni bir gelişme yaşandı.

İSRAİL, GAZZE'YE GİRDİ

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusu'nun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu.

Galant yaptığı açıklamada, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi" dedi.

Gallant ayrıca şunları söyledi:

"Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı.İnsani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler serbest bırakılıp Hamas yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşmayı sürdüreceğiz.

Hizbullah ile savaşma niyetimiz yok. Şimdiye kadar yaklaşIIk 70 Hizbullah savaşçısı öldürüldü.

Gazze'deki siviller kendi güvenlikleri için güneye gitmeli. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de, Hamas da yönetmeyecek."

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
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