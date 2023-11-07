Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti

Portekiz Başbakanı Costa, Altyapı Bakanı Galamba'nın 'yolsuzluk' soruşturmasının baş şüphelilerinden olduğunun açıklanmasının ardından görevinden istifa etti.

Son Güncelleme:
Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Altyapı Bakanı Joao Galamba hakkında 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmasının ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile görüştükten sonra kameraların karşısına geçen Costa, istifasını açıklayarak 'vicdanın rahat olduğunu' söyledi. Costa, başbakanlığa tekrar aday olmayacağını da bildirdi.

40'IN ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, Portekiz'deki lityum madenciliği ve hidrojen projelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldığını, Altyapı Bakanı Galamba'nın soruşturmanın baş şüphelilerinden olduğunu açıklamıştı. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş kişiden ikisi Başbakan Costa'nın başdanışmanı Vitor Escaria ile iş danışmanı Diogo Lacerda Machado'ydu.

Soruşturma kapsamında 7 Kasım Salı günü pek çok hükümet binasında 40'ın üzerine arama yapılmış, aranan adreslerin arasında Escaria'ın ofisi ile Altyapı ve Çevre Bakanlıkları da yer almıştı. Ülkedeki muhalefet partileri hükümetin istifasını talep etmişti.

Son Güncelleme:
Meclis açılışında konuşan Charles'a protesto: 'Benim kralım değil' Meclis açılışında konuşan Charles'a protesto: 'Benim kralım değil'
'Ebu Cendel'in Oğulları' üstlendi: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu
Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım
Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak! 73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı