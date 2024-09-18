İsrail, Gazze'de Bir Okula Saldırdı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürüldü.

İsrail, Gazze'de Bir Okula Saldırdı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten beri, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı 100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı
Lübnan'da İkinci Siber Saldırı! Yüzlerce Yaralı Var... Bu Kez Telsizler Patlatıldı Lübnan'da İkinci Siber Saldırı! Yüzlerce Yaralı Var
Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak
Hizbullah İsrail'e İHA'larla Saldırıyor Hizbullah İsrail'e İHA'larla Saldırıyor