İsrail, Gazze'de Bir Okula Saldırdı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürüldü.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenledi.
Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten beri, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.
Kaynak: AA