İsrail, Gazze'de Bir Okula Saldırdı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten beri, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Kaynak: AA