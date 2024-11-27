Netanyahu'dan Biden'a 'Ateşkes' Teşekkürü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının onaylandığını duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşerek, Lübnan ile ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Netanyahu'dan Biden'a 'Ateşkes' Teşekkürü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan sosyal medya paylaşımında, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın ateşkes anlaşması üzerine görüştüğü duyuruldu.

Paylaşımda, Netanyahu'nun "Lübnan'da ateşkes anlaşmasının sağlanmasında ABD'nin katkısı" ve "İsrail'in anlaşmanın uygulanmasında hareket serbestisini koruması yönündeki anlayışı için" Biden'a teşekkür ettiği belirtildi.

ATEŞKES SAAT 04.00'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini” belirtmişti.

İsrail güvenlik kabinesinde yapılan ateşkes oylamasında, 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtilmişti. Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı. Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: AA

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