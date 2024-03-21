Netanyahu duyurdu: İsrail, Gazze saldırılarına devam edecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu duyurdu: İsrail, Gazze saldırılarına devam edecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin konuştu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu’nun konuşmasında Gazze’deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi askıya alındıİsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi askıya alındıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin Binyamin Netanyahu
Prenses Kate Middleton bilmecesinde 3 kişiye soruşturma Prenses Kate bilmecesinde 3 kişiye soruşturma
En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor
Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği
Ukrayna: Rusya, başkent Kiev'e saldırdı Ukrayna: Rusya, Kiev'e saldırdı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni iddia: Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir
Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin ailelerine ödenecek tazminat tutarı belli oldu İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin ailelerine ödenecek tazminat tutarı belli oldu
AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi: Can Atalay kararında nasıl tutum almıştı? Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt