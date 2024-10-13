İran'dan Washington Post'un İddiasına Yalanlama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Washington Post gazetesinde ve ABD basınında çıkan, Hamas'ın İran'ı Aksa Tufanı'na katılmaya ikna etmeye çalıştığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İsrail rejimini yalancı bir suçlu, insan karşıtı bir varlık olarak görüyoruz ve illüzyonlarına inanmıyoruz. Yalanları yayma, zaten sahte olan belgeleri değiştirme ve yanıltıcı psikolojik operasyonlar yürütme konusunda uzun geçmişleri var." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Washington Post'un haberinde, Hamas'ın üst düzey liderlerinin planlarına ilişkin elektronik kayıtların ve belgelerin İsrailli yetkililer tarafından ele geçirildiği belirtilmişti.

Haberde, Hamas'ın 7 Ekim 2023 öncesi "daha ölümcül bir saldırı" planladığı öne sürülerek İranlı üst düzey yetkililere 2021'de gönderilen mektuplarla ülkeden maddi ve askeri destek istendiği iddia edilmişti.

İran'ın bu mektuplara yanıt verip vermediğinin bilinmediği ifade edilen haberde, İsraillilerin bunu, Hamas'ın Tahranlı "müttefiklerini Tel Aviv yönetimi ile doğrudan yüzleşmeye çekmeye çalışma çabası" olarak gördüğü belirtilmişti.

Haberde, ismi verilmeyen İsrailli ve Orta Doğulu yetkililerin, İran'ın 7 Ekim 2023'te olanlara "şaşırdığı" fakat Tahran yönetimi ve Hizbullah'ın, Hamas'ın "büyük bir saldırıya hazırlandığından haberdar olduğuna" ilişkin iddialarına yer verilmişti.

WP'nin haberinde, söz konusu belgelerin "gerçekliğinin" kesin olarak teyit edilemediği de belirtilmişti.

Kaynak: AA