İran'da gece partisine katılan 300 kişiye gözaltı

İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı. Partinin düzenlendiği salon ise mühürlendi.

İran'da gece partisine katılan 300 kişiye gözaltı

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı" dedi.

İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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