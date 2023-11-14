İsrail, Aksa Tufanı sonrası büyük borca girdi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 30 milyar şekel (7,8 milyar dolar) borçlandığını duyurdu.

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İsrail, Aksa Tufanı sonrası büyük borca girdi

İsrail Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, 7 Ekim'den bu yana yarısından fazlası 16 milyar İsrail şekeli dolar cinsi ve uluslararası piyasalarda yapılan ihraçlar olmak üzere yaklaşık 8 milyar dolar borçlanıldı.

Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği haftalık tahvil ihalesinde, yerel piyasadan 3,7 milyar şekel (yaklaşık 1 milyar dolar) daha temin etti.

Bakanlığın genel muhasebe bölümü, borçlanmanın, İsrail'in finansman olanaklarının hükümetin tüm ihtiyaçlarını tam ve en iyi şekilde finanse etmesine imkan sağladığını belirtti.

İsrail'de gerek kamu harcamalarının fırlaması gerek ekonominin yavaşlamasına bağlı olarak eylül ayında 4,6 milyar şekel olarak kaydedilen bütçe açığı, ekim ayında 22,9 milyar şekele yükseldi. Bu durum son 12 aylık bütçe açığını yüzde 2,6'ya yükseltti.

'SAVAŞIN MALİYETİ ARTIYOR'

İsrail, 7 Ekim'de geçtiği savaş halinin ardından yoğun bir harcama dönemine girdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, "muslukları açma talimatı verdiğini" açıkladı.

Kaynak: AA

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