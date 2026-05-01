İran Yeni Teklifini ABD'ye Sundu: Müzakere Masası Yeniden mi Kurulacak?

Al Jazeera'nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD'ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

İran Yeni Teklifini ABD'ye Sundu: Müzakere Masası Yeniden mi Kurulacak?
ABD ve İran arasındaki ateşkes devam ederken, savaş henüz sona ermedi. Taraflar arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından iletişim Pakistan arabuluculuğunda sürüyor.

İRAN'IN TEKLİFİ MASADA

Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD’ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

'İRAN SON TEKLİFİNİ İLETTİ'

İran devlet medyası da söz konusu teklifi doğrulayarak, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye son teklifini ilettiği aktarıldı. Teklifin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

REVİZE EDİLMİŞ TEKLİF BEKLENİYORDU

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı 28 Nisan tarihli haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edilmişti.

HAMANEY'İN DURUMU SÜRECİ YAVAŞLATIYOR

Haberlerde, İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu belirtilmiti.

Kaynak: İHA

Trump'a Suikast Girişiminde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Güvenlik Noktasından Böyle Geçmiş Trump'a Suikast Girişiminde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Güvenlik Noktasından Böyle Geçmiş
Trump'tan Yeni İran Açıklaması: Anlaşma Yapmak İçin Can Atıyorlar 'Anlaşma Yapmak İçin Can Atıyorlar'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
MHP'de Kurultay Tarihi Belli Oldu MHP'nin Olağan Kurultay Tarihi Belli Oldu
Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor
Denizli'de Mide Bulandıran Olay: Öğrencileri Taciz Eden Bakkal Tutuklandı Denizli'de Mide Bulandıran Olay: Öğrencileri Taciz Eden Bakkal Tutuklandı