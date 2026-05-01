İran Yeni Teklifini ABD'ye Sundu: Müzakere Masası Yeniden mi Kurulacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İran arasındaki ateşkes devam ederken, savaş henüz sona ermedi. Taraflar arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından iletişim Pakistan arabuluculuğunda sürüyor.

İRAN'IN TEKLİFİ MASADA

Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD’ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

'İRAN SON TEKLİFİNİ İLETTİ'

İran devlet medyası da söz konusu teklifi doğrulayarak, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye son teklifini ilettiği aktarıldı. Teklifin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

REVİZE EDİLMİŞ TEKLİF BEKLENİYORDU

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı 28 Nisan tarihli haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edilmişti.

HAMANEY'İN DURUMU SÜRECİ YAVAŞLATIYOR

Haberlerde, İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu belirtilmiti.

Kaynak: İHA