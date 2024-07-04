İran Yarın Sandığa Gidiyor

İran’da yarın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek. İkinci turda yarışacak olan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ilk turda yüzde 42, muhafazakar aday Said Celili ise yüzde 38 oy almıştı.

İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin halefini seçmek üzere cuma sabahı yerel saatle saat 08.00’den itibaren sandık başına gidecek.

İran'da geçen hafta cuma günü yapılan ilk tur seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50’den fazla destek kazanamamamış, ardından en çok oy alan iki adayın ikinci turda yarışması netleşmişti.

PEZEŞKİYAN’A "MÜNAFIK", CELİLİ’YE "TALİBANCI" ETİKETİ

İkinci turda yarışacak olan Celili ve Pezeşkiyan pazartesi ve salı günü İran devlet televizyonu Channel 1’de yayımlanan iki tartışma programında karşı karşıya geldi. Reformist aday Pezeşkiyan, Celili destekçilerinin kendisine ‘’münafık’’ demesini eleştirirken, muhafazakar aday Celili de Pezeşkiyan destekçilerinin kendisine yönelik ‘’Talibancı’’ yakıştırmalarının yanlış olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan seçildiği takdirde finansal yönden İran’a devasa kayıplar yaşattığını söylediği yaptırımları ‘nötralize’ edebileceğini ifade etti.

İki aday birbirini nükleer müzakereler konusunda bir çözüm önerisi bulunmamakla eleştirirken, Celili, Pezeşkiyan’ın müzakereler kapsamında Batılı ülkelere, İran için bir getirisi olmayan ödünler verme niyetinde olmakla suçladı. Dış politikada İbrahim Reisi’nin genel politikasını korumayı vaadeden Celili, Asya ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin ilerletilmesiyle yaptırımların etkisinin hafifletilmesini öneriyor.

Reformist aday Mesud Pezeşkiyan ise desteğini arkasına aldığı Hasan Ruhani ve Cevad Zarif’in, Batıya karşı daha ılımlı bir dış siyaset çizgisini sürdürmeyi vadediyor.

Kaynak: ANKA