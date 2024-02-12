İçki içip yüzüstü uyuyan kişi, bir gözü kör olarak uyandı!

Tayvan'da 44 yaşındaki bir kişi, içki içtikten sonra yüzüstü uyuyakaldı. 3 saat boyunca gözüne baskı yapan bir pozisyonda uyuyan hastanın, bir gözünde kalıcı körlük oluştu.

İçki içip yüzüstü uyuyan kişi, bir gözü kör olarak uyandı!

Tayvan'da bir kişi, aşırı içki içtiği ve yüzüstü uyuduğu bir gecenin ardından bir gözünde kalıcı körlük oluştu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan 44 yaşındaki hasta, sol gözünde üç gün süren körlük ve ağrının ardından Tayvan'ın Puzi şehrindeki bir acil servise gitti.

Belirtilerin dışarıda içki içtikten ve uykusuzluk için ilaç aldıktan sonra başladığını söyledi.

Hastanın üç saat boyunca sızdığı ve etkilenen gözüne baskı uygulayan bir pozisyonda uyuyakaldığı belirtildi.

"GÖZ KASLARI FELÇ OLDU"

Doktorlar hastayı muayene ettiklerinde sol göz bebeğinin hareket etmediğini ya da ışığa tepki vermediğini gördü. Doktorlar, vaka raporunda hastanın 'oftalmopleji' yaşadığını, yani göz kaslarının felç olduğunu belirtti.

Göz üzerindeki baskının, gözün saydam yüzeyinin hemen altında bulunan subkonjektif kan damarlarının yırtılmasına neden olduğunu tespit edildi. Bu da kanamaya ve gözü çevreleyen dokunun şişmesine yol açtı.

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