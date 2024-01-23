Hizbullah İsrail'i vurdu

Lübnan’ın güneyinden İsrail’i hedef aldığını duyuran Hizbullah Hareketi, saldırıda evlerin tamamen yıkıldığını belirtti.

Hizbullah İsrail'i vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İsrail’e ait sınır üzerinde yer alan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan’ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda evlerin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Hizbullah
İsrail'in katliamında ölenlerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi İsrail'in katliamında ölenlerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor... Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor...
Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor
Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek Dikkat: Hem 32 bin TL para cezası hem 5 yıl hapis
Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi? Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir
Duygu nedir unutmuşlar: Taş kalpli 5 burç açıklandı Taş kalpli 5 burç açıklandı