Hizbullah, İsrail Sınırındaki Askeri Mevzileri Vurdu

Hizbullah, İsrail’e saldırmaya devam ediyor. Hizbullah tarafından yeni yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki askeri mevzuların vurulduğu bildirildi. İsrail ordusu ise Lübnan’dan gelen bir İHA’nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Hizbullah, İsrail Sınırındaki Askeri Mevzileri Vurdu

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan Bağdadi ve Er-Rahib askeri mevzilerinin katyuşa roketleriyle hedef alındığı kaydedildi. Saldırının, Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki El-Malikiyye bölgesinde bulunan gözetleme sistemlerinin uygun silahlarla ve tam isabet vurulduğu belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine hava saldırısı düzenlediğini, Merkaba beldesi ile Mis el-Cebel'in batısındaki El-Kanduli mahallesini ise topçu ateşiyle hedef aldığını duyurdu.

Orta Doğu'da Yeni Savaş! İsrail 'Topyekun Savaş Anına Yaklaşıyoruz' DediOrta Doğu'da Yeni Savaş! İsrail 'Topyekun Savaş Anına Yaklaşıyoruz' DediDünya

Öte yandan, İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine geçen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Celile bölgesinin batısındaki Adamit yerleşim yerinde uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Hizbullah İsrail Lübnan
En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar... En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar...
Fransa'da 'Demir Yolları' Alarmı: Bir Kişi Gözaltında Fransa'da 'Demir Yolları' Alarmı: Bir Kişi Gözaltında
Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor
Joe Biden’dan Anayasa Çağrısı: 'Hiç Kimse Yasalardan Üstün Değildir, Ne ABD Başkanı Ne De Yüksek Mahkeme Yargıçları' Joe Biden’dan Anayasa Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti