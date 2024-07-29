Joe Biden’dan Anayasa Çağrısı: 'Hiç Kimse Yasalardan Üstün Değildir, Ne ABD Başkanı Ne De Yüksek Mahkeme Yargıçları'

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların dokunulmazlığı ile ilgili çağrıda bulundu. "Hiç kimse yasalardan üstün değildir, ne ABD Başkanı ne de Yüksek Mahkeme yargıçları" diyen Biden, anayasa değişiklinin yanı sıra Yüksek Mahkeme'de önemli değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

Joe Biden’dan Anayasa Çağrısı: 'Hiç Kimse Yasalardan Üstün Değildir, Ne ABD Başkanı Ne De Yüksek Mahkeme Yargıçları'

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Washington Post için yazdığı görüş yazısında, Yüksek Mahkeme yargıçlarının "ömür boyu görevlendirilmesi" yerine en fazla "18 yıl görev yapmaları" ve ayrıca yargıçların davranışlarını düzenlemek için etik kuralların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Biden’ın bu çağrısı, Mahkeme’nin temmuz ayı başında başkanların görevde bulundukları süre zarfında "resmi eylemleri" nedeniyle yargılanamayacağına hükmetmesinin ardından ortaya çıktı. Mahkeme, eski Başkan Donald Trump görevdeyken gerçekleştirdiği resmi eylemlerden dolayı cezai kovuşturmadan muaf olduğuna karar vermişti.

"HİÇ KİMSE YASALARDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

Yazısında, "Hiç kimse yasalardan üstün değildir, ne Birleşik Devletler Başkanı, ne de Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ndeki bir yargıç" ifadelerini yer veren Biden, senatör, başkan yardımcısı ve başkan olarak bugün yaşayan herkesten daha fazla Yüksek Mahkeme adaylıklarını denetlediğini kaydetti. Biden, yazısında, şu ifadelere de yer verdi:

"Kurumlarımıza ve kuvvetler ayrılığına büyük saygı duyuyorum. Şu anda yaşananlar normal değil ve kişisel özgürlükleri etkileyenler de dahil olmak üzere halkın mahkemenin kararlarına olan güvenini sarsıyor. Şu anda bir ihlalin içindeyiz."

"HİÇBİR ABD BAŞKANI, YARGILAMALARDAN MUAF TUTULMAMALI"

Buna göre Biden, anayasada değişiklik yapılması çağrısında bulunarak, bu değişiklikle hiçbir başkanın Beyaz Saray'da görev yapmış olması nedeniyle yargılanmaktan muaf tutulmaması gerektiğini belirtti. Biden ayrıca, her iki yılda bir görevdeki başkan tarafından yüksek mahkemeye yeni bir yargıcın atanacağı bir sistemde yargıçların görev sürelerinin 18 yılla sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

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Öte yandan, yargıçların kendilerine gelen hediyeleri açıklamalarını, siyasi faaliyetlerden kaçınmalarını ve kendilerinin veya eşlerinin mali çıkarlarının olduğu davalardan çekilmelerini gerektiğini savunan Biden, daha katı ve uygulanabilir davranış kuralları olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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