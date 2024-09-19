Hizbullah Bilançoyu Açıkladı: Telsiz Patlamalarında Kaç Üyesi Öldü?

Hizbullah, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsizlerin patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırıda 25 mensubunun öldüğünü açıkladı. Böylece İsrail ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten beri ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 478 oldu.

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Hizbullah Bilançoyu Açıkladı: Telsiz Patlamalarında Kaç Üyesi Öldü?

Geçtiğimiz iki gün Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılması büyük korku yarattı. Son olarak toplam 32 kişinin öldüğü, binlerce kişinin de yaralandığı bildirilirken, Hizbullah, telsiz patlamasında ölen unsurlarına ilişkin açıklama yaptı.

Telsiz patlamalarının ardından 25 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi. İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 478'e yükseldi.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: AA

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