Lübnan Başbakanı'ndan Açıklama! Saldırı Tehdidi Sürüyor mu?

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesine iki gündür düzenlenen "siber" saldırıda ikinci dalganın sona erdiğini, hastanelere yeni yaralı gelmediğini açıkladı. Mikati, en az 20 kişinin öldüğü, 450 kişinin de yaralandığı ikini saldırının ardından BM'ye seslendi.

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Lübnan Başbakanı'ndan Açıklama! Saldırı Tehdidi Sürüyor mu?

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesine iki gündür çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığına yaptığı ziyarette "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu.

Başbakan, Lübnanlılara, saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı'ndan Açıklama! Saldırı Tehdidi Sürüyor mu? - Resim : 1
Lübnan Başbakanı Necip Mikati

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucunda ise 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: AA

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