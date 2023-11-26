Hindistan'da üniversite etkinliğinde izdiham: 4 ölü, onlarca yaralı

Hindistan'ın güneyinde bir üniversitede düzenlenen etkinlikte çıkan izdihamda en az 4 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

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Hindistan'da üniversite etkinliğinde izdiham: 4 ölü, onlarca yaralı

T24'ün aktardığına göre, izdiham, cumartesi günü, Kerala eyaletindeki Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde meydana geldi. Kampüste bir konser organize ediliyordu.

X platformu üzerinden yapığı açıklamada Kerala Valisi Arif Mohammed Khan, "4 öğrencilerimizin ölümü beni şoke etti ve onların yaslarını tutuyorum" yazdı. Khan, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

PTI haber ajansına göre eyaletin sağlık bakanı Veena George, Kalamassery Tıp Okulu'na getirilen yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirtti.

PTI, toplamda 60 kadar yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olaya tanık olan bir polis memuru, aniden sağanak yağışın başlamasıyla insanların kapalı mekanlara hücum ettiğini, birkaç kişinin de kayıp düşerek ezildiğini bildirdi.

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