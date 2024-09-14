Hayatı Boyunca Nefes Almakta Zorlandı, Gerçeği Öğrenince Duyduğuna İnanamadı!

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Andi Norton, çocukluğundan beri sinüs sorunları ve nefes alma zorluklarıyla mücadele ediyordu. 26 yıldır yaşadığı sorunun hiçbir hastalıkla ilgisi olmadığını öğrenince de şoke oldu. Instagram hesabından yaşadıklarını anlatan Norton, yıllarca nefes almakta zorlanırken sorunun aslında burnunda çok uzun zamandır sıkışıp kalan bir oyuncak olduğunu keşfetti.

Sözcü'de yer alan habere göre; 32 yaşındayken şiddetli bir hapşırık sonucunda sorun ortaya çıktı. Oyuncağı görünce çok şaşıran adam, bir anda geçmişte yaşadığı bir olayı anımsadı. 1998'de, 26 yıl kadar önce, o zamanlar altı yaşında olan Norton, oyuncaklarıyla oynarken burnuna mısır tanesinden daha küçük, dairesel, sarı bir nokta olan oyuncağını soktu.

İKİNCİ PARÇAYI ÇIKARDI, İLKİ 26 YIL KALDI

Sonra küçük plastik oyuncağın parmaklarıyla uzanıp alamayacağı kadar küçük olduğunu fark ettiğinde paniğe kapıldı. Aklına gelen “parlak fikir”le, burnundaki oyuncağı, başka bir oyuncakla birleştirip çıkarmak istedi. Ancak bu da mümkün olmadı.

Sonra annesi, içerde küçük bir parça daha kaldığını bilmeden ikinci parçayı cımbızla çıkardı ancak ilk parça yirmi altı yıl boyunca orada kalmış ve unutulmuş oldu.

Kaynak: Sözcü