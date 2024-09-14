İsrailli Yerleşimciler İşgal Etmek İstedikleri Topraklara Çadır Kurdu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Um Safa köyünde işgal etmek istedikleri araziye çadır kurdu. Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını arttıran İsrail, içme suyunu da zehirledi.

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, Um Safa köyü ve çevre köylerin arazileri üzerine kurulan daha önce gasbedilerek kurulmuş "Ateret" yerleşiminden İsraillilerin, köyün başka arazilerini de buldozerlerle yıkıp üzerlerine çadır kurarak, buralara el koymaya çalıştığını söyledi.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedef aldığı bölgenin "Cibal er-Res" olarak adlandırıldığını ve arazinin yaklaşık 500 dönümlük bir alan olduğunu kaydetti.

İsrailli yetkililerin son birkaç yıl boyunca yaklaşık 4 bin köy arazisine el koyduğunu ve çeşitli bahaneler altında köyün Oslo Anlaşmalarının sınıflandırmalarına göre "C kategorisinde" yer aldığını iddia ettiğini belirten Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, topraklarına el koymasını ve ele geçirmesini önlemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: AA