Havalimanında grev: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Almanya'da 5 havalimanındaki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildiği kaydedildi. Bunların içinde Türk Hava Yolları'nın da seferleri var.

Havalimanında grev: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Almanya’nın Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart ve Karlsruhe'deki havalimanlarında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), grevlerden 580'i aşkın uçuş ile 90 bin yolcunun etkilendiğinin tahminin edildiğini bildirdi.

Bu uçuşlar arasında Türk Hava Yolları'nın 3 seferi bulunuyor.

Berlin ve Köln'deki tüm kalkışlar iptal olurken, iniş yapan uçaklar yolcu almadan tekrar kalkış yaptı.

Birleşik Hizmet Sendikası (Verdi) daha önce bugün için tüm gün "uyarı grevi" çağrısında bulunmuştu.

Verdi sendikasının Köln yetkililerinden Özay Tarım, toplu sözleşmede 2,80 avroluk zam talep ettiklerini belirtti.

İşverenin bu talebi karşılamadığı için greve gittiklerini ifade eden Tarım, uçuşların iptal edilmesiyle grevin etkisinin görüldüğünü söyledi.

Tarım, tekrar grev olup olmayacağı konusuna değinerek, "Bu toplu sözleşmenin gidişatına bağlı. Amacımız, masada anlaşmaya varmak. İşveren zamana oynuyor. O halde mecburen baskı yapmak zorunda kalıyoruz, baskı da grevle oluyor. Bu temel hakkımız." diye konuştu.

'SAAT BAŞINA 2,80 EUROLUK ÜCRET ZAMMI TALEP EDİLİYOR'

Güvenlik personelinin toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar yapılan 5 tur görüşmeden de sonuç alınamadı.

Sendika, sektördeki yaklaşık 25 bin çalışan için devam eden ücret görüşmelerinde baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Verdi sendikası, 12 aylık süreçte saat başına 2,80 avroluk ücret zammı ve fazla mesailerin ilk saatten itibaren hızla ödenmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

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