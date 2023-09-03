Hakan Fidan İran'da: Nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini önemli buluyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a ziyarette bulundu. İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen Fidan, görüşme sonrası ortak basın açıklamasına katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, toplantıda yaptığı açıklamada, "30 milyar Euro ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. İlim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık" dedi.

Suriye konusunu da ele aldıklarını ifade eden Abdullahiyan, "Güvenlik konusunda Türkiye’nin endişelerini ele aldık. Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyorum. Diplomasi yoluyla hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin terörizm, mülteciler ve sınır güvenliği gibi konuları çözülebilir" diye konuştu.

"NÜKLEER ANLAŞMA MÜZAKARELERİNİN DEVAM ETMESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Hakan Fidan ise açıklamasında "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık. Nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini önemli buluyoruz. Burada da kendilerinden bilgi aldık. Ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Fidan "Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. .