Hakan Fidan İran'da: Nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini önemli buluyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği basın toplantısında, "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik" dedi.

Son Güncelleme:
Hakan Fidan İran'da: Nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini önemli buluyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a ziyarette bulundu. İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen Fidan, görüşme sonrası ortak basın açıklamasına katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, toplantıda yaptığı açıklamada, "30 milyar Euro ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. İlim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık" dedi.

Suriye konusunu da ele aldıklarını ifade eden Abdullahiyan, "Güvenlik konusunda Türkiye’nin endişelerini ele aldık. Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyorum. Diplomasi yoluyla hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin terörizm, mülteciler ve sınır güvenliği gibi konuları çözülebilir" diye konuştu.

"NÜKLEER ANLAŞMA MÜZAKARELERİNİN DEVAM ETMESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Hakan Fidan ise açıklamasında "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık. Nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini önemli buluyoruz. Burada da kendilerinden bilgi aldık. Ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Fidan "Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. .

Etiketler
Hakan Fidan İran
Son Güncelleme:
Burning Festivali'ni şiddetli yağış vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti Burning Festivali'ni şiddetli yağış vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla
Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok
Kerkük'te ölü sayısı artıyor: Ordu binasının KDP'ye verilmesi kararı ertelendi, 'protestocular çadırları kaldırmaya başladı' Kerkük'te ölü sayısı artıyor: Ordu binasının KDP'ye verilmesi kararı ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
En zeki burçlar açıklandı: İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar En zeki burçlar açıklandı
300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler 300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi: Uçuşa geçecek İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi