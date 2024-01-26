Güney Kore ve ABD'den bir ilk!
ABD ve Güney Kore, ilk kez siber güvenlik tatbikatı düzenledi. Kuzey Kore'nin "siber hırsızlık" girişimleri konusunda endişeler dile getirildi.
ABD ve Güney Kore, artan siber tehditlere karşı ilk kez ortak siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 15-26 Ocak'ta Güney Kore Siber Operasyon Komutanlığında ortak tatbikat yaptığını açıkladı.
Tatbikat kapsamında her ülkeden yetkililer, hackleme girişimleri ve siber güvenlik mücadele rehberi konularına odaklandı.
Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin uzun süredir Kuzey Kore'nin "siber hırsızlık" girişimleri konusunda endişelerini dile getirdiğine işaret edildi.
Kaynak: AA