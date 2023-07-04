Güney Kore'de, 12 bebeğin öldüğü ortaya çıktı

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA), doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 12 bebeğin öldüğünü tespit etti.

Yonhap'ın haberine göre, KNPA, geçen ay Suwon kentindeki bir kadının 2018 ve 2019’da öldürdüğü iki bebeğini dondurucuda sakladığını itiraf etmesiyle başlattığı soruşturmada gelişmeler kaydedildiğini açıkladı. KNPA'nın açıklamasında, bugün, Busan şehrinde bir annenin nüfus kayıtlarına geçirilmeyen bebeğini gömdüğünü itiraf etmesiyle ilk belirlemelere göre 11 olarak bildirilen ölü sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi.

Söz konusu 12 bebekten 7'sinin doğal yollarla öldüğü aktarılan açıklamada, kalan 5'i için ise cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, toplam 209 kayıt dışı bebeğe dair ihbar alındığı ancak 193'ünün soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.

209 ihbardan 20'sinin yerinin tespit edildiği ve tespit edilenlerden 9'unun yaşadığı vurgulanan açıklamada, kalanların yerlerinin tespit edilmesi için çalışmaların hızla devam ettiği kaydedildi.

2015'TEN SONRA DOĞAN 2 BİN 236 BEBEK RESMİ KAYITLARA GEÇMEDİ

Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, Güney Kore'de 2015 ila 2022'de doğan ancak hastane doğum kaydı olup resmi kayıtlara geçirilmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu bildirilmişti. Kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.

Kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.​​​​​​​ Güney Kore'de yasalara göre, sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.

Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor. Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.

Kaynak: AA