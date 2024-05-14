Güney Afrika'daki bina çökmesi faciasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George kentinde 6 Mayıs'ta meydana gelen ve 81 inşaat işçisinin göçük altında kaldığı binanın çökmesi faciasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Güney Afrika'daki bina çökmesi faciasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde 6 Mayıs'ta meydana gelen trajik bina çökmesi faciasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 81 inşaat işçisinin göçük altında kaldığı binadan arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

KAYIP 20 İŞÇİ İÇİN ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Belediyeden yapılan açıklamada, enkaz altında bulunan 20 işçi için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Bayındırlık Bakanı Sihle Zikalala, basına yaptığı açıklamada, müteahhit firma olan Liatel İnşaat'ın, kamusal inşaat standartlarını belirleyen İnşaat Sektörü Geliştirme Kurulu'na (CIBD) kayıtlı olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Zikalala, bu durumun mevcut yönetmeliklerin böyle bir zorunluluk getirmemesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Mevcut mevzuatta, özel sektörde çalışan müteahhitler, CIDB Müteahhitler Kaydı kapsamında kamu sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerle benzer değerlendirmelere tabi tutulmuyor." dedi.

Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmanın "bu tür felaket olaylarına yol açan temel nedenleri ve faktörleri anlamak açısından" hayati önem taşıdığına değinen Zikalala, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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