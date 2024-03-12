Gazze'ye yardım götürmek için hazırlanan ilk sivil gemi yola çıktı

İspanya menşeli sivil bir gemi, Gazze Şeridi'ne gıda yardımı götürmek için yola çıktı.

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Gazze'ye yardım götürmek için hazırlanan ilk sivil gemi yola çıktı

İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Filistin'de can kayıpları giderek artıyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini aştı.

SİVİL GEMİ YARDIM GÖTÜRÜYOR

Gazze’ye yardım götürmek için hazırlanan ilk sivil gemi saat 10'da Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından yola çıktı.

İspanya'nın Open Arms yardım grubuna ait gemi, ünlü şef José Andrés tarafından kurulan ABD'li yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın hazırladığı gıda yardımını götürüyor.

Open Arms gemisinin 150 tonluk insani yardım taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gazze Filistin İspanya ABD
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