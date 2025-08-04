Gazze'deki İnsanlık Dramı Derinleşiyor... 10 Kiloluk En Ağır Vicdani Yük...

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de 9 yaşındaki Meryem 10 kiloya düştü. Meryem, günlerdir yaşam savaşı veriyor...

Son Güncelleme:
Gazze'deki İnsanlık Dramı Derinleşiyor... 10 Kiloluk En Ağır Vicdani Yük...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in insanlık dışı ablukasındaki Gazze Şeridi’nde tüm dünyanın gözü önünde vahşet yaşanırken, açlık nedeniyle can kayıpları da her geçen gün artıyor.

Açlık nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybeden 9 yaşındaki Meryem ise yaşam savaşı veriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan yine kuzeydeki Cevazat bölgesinde bir eve sığınan Devvas ailesinin 6 çocuğundan bir olan 9 yaşındaki Meryem, İsrail'in uyguladığı abluka ve açlığın kurbanlarından yalnızca biri.

Gazze'deki İnsanlık Dramı Derinleşiyor... 10 Kiloluk En Ağır Vicdani Yük... - Resim : 1

Meryem’in annesi Müdellele Devvas, savaşın başından bu yana açlık çektiklerini ancak, son dönemde sınır kapılarının kapatılmasıyla sorunun daha da ağırlaştığını söyledi.

Kızını birçok hastaneye götürdüğünü ancak sonuç alamadığını ifade eden çaresiz anne, "Kızım sürekli kilo kaybediyor. Savaş öncesinde 25 kiloydu, şimdi ise 10 kilo. Güneyde ve kuzeyde bir çok hastaneye götürdüm. 2 hafta önce Hasta Dostları hastanesinden çıktık. 1 ay orada kaldık ama hiç faydası olmadı. Hastanede hiç kilo almadı. Tek ihtiyaç duyduğu şey yemek." dedi.

Kızının eskiden çok sağlıklı olduğunu ve onu hastanelere taşıyacaklarını hiç düşünmediğini söyleyen anne, "Kızım yavaş yavaş ölüyor. Yürümeyi bıraktı. Artık kimse onu dışarda görmüyor. Meryem diye bir kızım olduğunu bile unuttular. Bu senin kızın mı diyenler oluyor. Onu ilk defa gören çocuklar oluyor” ifadelerini kullandı.

Kızının kendisinden balık, üzüm ve başka yiyecekler istediğini ama bunları bulup getiremediğini ifade eden çaresiz anne, en son yardımı ramazanda aldıklarını ve fahiş fiyattaki bu yiyecekleri almasının mümkün olmadığını kaydetti.

AÇLIK NEDENİYLE CAN KAYBI 180’E ÇIKTI

Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 61 Bine DayandıGazze'de Can Kaybı Artıyor! 61 Bine DayandıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Şartlı Tahliye Bekliyorlardı... Menendez Kardeşler İçin Flaş Gelişme Menendez Kardeşler İçin Flaş Gelişme
Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu Olsun Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi!
Bankalar Kesenin Ağzını Açtı: Ağustos Ayında Emekliler Bayram Edecek! 27 bin TL’ye Varan Promosyon Hesaplara Yatırılıyor Emekliye 27 Bin TL’ye Varan Promosyon!
Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 61 Bine Dayandı Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 61 Bine Dayandı
ÇOK OKUNANLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu!
İstanbul’da Toplu Taşıma Değişiyor! Otobüs, Minibüs, Metrobüs Kullanan Herkes Etkilenecek! Artık Zorunlu İstanbul’da Toplu Taşıma Değişiyor! Otobüs, Minibüs, Metrobüs Kullanan Herkes Etkilenecek
Tapusunu e-Devlet'ten Kilitlemeyen Yandı! Eviniz Arsanız Sizden Habersiz Satılabilir! Milyonlarca Kişi Farkında Bile Değil Tapusunu e-Devlet'ten Kilitlemeyen Yandı! Eviniz Arsanız Sizden Habersiz Satılabilir
Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Hepsi Tek Tek İmha Edilecek
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem