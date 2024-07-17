Gazze'de Gece Boyu Katliam! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

İsrail, Gazze’nin farklı noktalarını gece boyu havadan bombaladı. Mülteci kampındaki bir evin de vurulduğu saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

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Gazze'de Gece Boyu Katliam! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

İsrail, dokuz ayı aşkın süredir aralıksız saldırdığı Gazze'de gece boyunca katliamlarına devam etti. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Ebu Hamda ailesine ait evin bombalanmasıyla 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki hava saldırısı sonucu ise 5 Filistinli yaşamını yitirirken, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde Diyab ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında da 7 kişi öldürüldü.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinin girişinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.

TOPÇU SALDIRILARINDA BİRÇOK KİŞİ YARALANDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin El Manara Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Sivil Savunma Birimi, Gazze’nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtindeki bir evin vurulduğu saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İsrail'in Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği topçu saldırılarında da yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA

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