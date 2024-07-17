Trump, Kritik Salıncak Eyaletlerde Biden'ı Geçti

ABD'de yapılan en son ankete göre, Cumhuriyetçi Parti'den resmen adaylığı onaylanan Donald Trump, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu 'salıncak eyaletler'de Başkan Joe Biden'ın önüne geçti.

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Trump, Kritik Salıncak Eyaletlerde Biden'ı Geçti

The Times/SAY 24 tarafından yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi Parti'den resmen adaylığı onaylanan Donald Trump, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin gibi önemli eyaletlerde Başkan Joe Biden'a karşı öne geçti.

Anket, kasımdaki seçimlerde kararsız seçmenlerin tercihlerinin büyük önem taşıdığını da ortaya koydu.

Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.

YÜZDE 10 KARARSIZ

Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala 'tam karar vermediğini' söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.

Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.

Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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