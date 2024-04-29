Gazze’de can kaybı 34 bin 488’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 206 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 488’e, yaralı sayısının ise 77 bin 643’e yükseldiği aktarıldı.



“GAZZE ŞERİDİ SOKAKLARINDA 37 MİLYON TON ENKAZ BULUNUYOR”

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin sokaklarında 37 milyon ton enkaz olduğu ve bunların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceği bildirildi. Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu İnsan ve Katılım’ın Orta Doğu Direktörü Federico Dessi ise, 6 ay içinde Gazze Şeridi’ne 50 bin ile 100 bin arasında bomba atıldığını belirtti. Dessi, “Bu bombaların yüzde 14’ü patlamadı. Yani potansiyel olarak 10 bin ya da daha fazla patlamamış bomba, mermi ve havan topundan bahsediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA