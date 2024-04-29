ABD'de Filistin protestosuna katılan başkan adayı gözaltına alındı

ABD'de Filistin protestoları sürerken, başkan adayı Jill Stein da kelepçelenerek gözaltına alındı.

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ABD'de Filistin protestosuna katılan başkan adayı gözaltına alındı

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemleri sürerken, polis şiddeti de hız kesmiyor.

Birçok akademisyenin gözaltına alınmasının ardından, ABD Başkanlık seçimine Yeşil Parti'nin adayı olarak katılan Jill Stein, kelepçelenerek gözaltına alındı.

The Riverfront Times muhabiri Kallie Cox'un sosyal medyada paylaştığı videoda Stein'ın kelepçeli memurlar tarafından götürüldüğü görülüyor.

TRT Haber’in Newsweek’ten aktardığına göre, üniversite yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada, öğrenciler, çalışanlar ve diğerlerinin "birden fazla kampüs alanına yürümeleri, çadır kurmaları ve ayrılmayı düşünmediklerini belirtmeleri" sonrasında 80'den fazla kişinin tutuklandığını söyledi.

Stein gözaltı öncesinde yaptığı açıklamada; "Burada demokrasi için, insan hakları için, soykırımı sona erdirmek için ayağa kalkan öğrencilerle aynı safta duracağız" demişti.

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