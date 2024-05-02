Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya yükseldi

Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 28 artarak 34 bin 396'ya yükseldi.

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Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya yükseldi

İsrail ordusunun 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 28 artarak 34 bin 396'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 209 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 396'ya, yaralı sayısının da 77 bin 816'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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