Fransa’nın ‘Suç Karnesi’ Tüyler Ürpertti, Cezaevlerindeki Doluluk Yüzde 100’ü Aştı

Cezaevlerindeki doluluk oranının her geçen ay arttığını belirten Fransız radyosu RFI, ülke genelindeki 62 bin kişi kapasiteli hapishanelerde halihazırda 81 bine yakın tutuklu ve mahkum kaldığını duyurdu.

DOLULUK YÜZDE 200'E YAKIN

Adalet Bakanlığı’nın geçen ayki verilerine göre hapishanelerdeki doluluk oranları yüzde 129,5 oldu. Koşulların kötü olarak öne çıktığı 15 cezaevinde ise doluluk oranı yüzde 200'e yakın ölçüldü.

Kapasitesinin üstündeki doluluk oranları sebebiyle 4 binden fazla mahkum ve tutuklunun, yere serilen şiltelerde uyumak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA