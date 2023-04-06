Fransa’da eylemler devam ediyor: Halk neden bu kadar tepkili?

Fransa hükümetinin emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltme teklifine karşı ülkede tepkiler büyümeye devam ediyor. Ülke çapındaki direnişin 11. gününde yüzbinlerce insanın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı Fransa sokaklarını doldurması bekleniyor. Peki Fransızlar neden iki sene daha geç emekli olma teklifine bu kadar tepkili?

Fransa'nın anayasal konularla ilgili en yüksek organı, yükseltilmek istenen emeklilik yaşını değerlendirecek. Anayasa Konseyi'nin bu ay bir karar vermesi beklenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un muhalifleri verilecek kararın cumhurbaşkanını ciddi şekilde sınırlayacağını umuyor.

FRANSIZLAR NEDEN BU KADAR TEPKİLİ?

AP News’in haberine göre; uzmanlar, emeklilik yaşını iki yıl yükseltme teklifinin pek çok ülkede böyle bir kargaşaya sebep olmayacağını belirtiyor. Fransızlar ezici bir çoğunlukla emeklilik reformuna karşı gelirken, ülkede yaşanan eylemler bu öfkenin daha geniş bir kitleye yayılmasına sebep oldu.

Parlamentoda tasarıyı geçirmeye yetecek kadar oy alamayacağından endişelenen Macron, Fransız anayasasının hükümetin yasa tasarısını oylama yapmadan geçirmesine izin veren özel bir maddeye başvurdu. Bu hamle, Fransa'da tepkileri daha da artırdı. Daha sonra ise Macron’un popülaritesi azaldı ve “monarşik bir lider olarak” tanımlandı. Bununla birlikte ülke çapında protestolar başladı.

Temizlik işçilerinin emeklilik yaşını 57’den 59’a çıkaracak teklife tepki olarak işçiler, Paris sokaklarında 10 bin tona varan çöp yığınları oluşturdu.

SIRADA NE VAR?

Emeklilik yasasının yürürlüğe girmesi için 14 Nisan'da Anayasa Konseyi'nden onay gelmesi gerekiyor. Paris çöp toplayıcıları sendikası 13 Nisan'da yeni grevler yapılması çağrısında bulunurken, diğer sendikalar tartışmalı yasa iptal edilene kadar direnmeye devam edeceklerini açıkladı.

Uzmanlar, birçok göstericinin ve polisin yaralandığı ülke çapındaki protestolarda görülen şiddetin halk üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Sciences Po CNRS araştırma direktörü Luc Rouban, “Gösteriler devam ettikçe daha şiddetli hale geldi, bu da Fransa’daki pek çok kişinin protestolardan uzaklaşmasına sebep oldu” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem