Fransa'da Danıştay kararını verdi: Okullarda çarşaf artık yasak

Fransız Danıştayı, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın okullarda çarşaf giyilmesinin yasaklanması yönündeki 27 Ağustos'ta aldığı kararı onayladı.

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Fransa'da Danıştay kararını verdi: Okullarda çarşaf artık yasak

Fransa’daki devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklanmış, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda, “Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” demişti.

Kararın ardından Fransa Müslümanları Hak Hareketi, Danıştay'a kararın iptali için başvuruda bulunmuştu.

KARAR VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren yüksek yargıçlar, bu giysilerin okullarda giyiminin yasaklanmasının temel özgürlükleri ihlal etmediği yönünde karar aldı.

NE OLMUŞTU?

Fransız Eğitim Bakanlığı okullarda çarşaf giyilmesinin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde çok ciddi artış gösterdiğini raporlamıştı.

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